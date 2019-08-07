Азербайджан добился низкого уровня инфляции. Но несмотря на это, мы нередко становимся свидетелями искусственного завышения цен. Правда, длится такая ситуация обычно недолго, так как это вызывает ажиотаж в обществе, в дело вмешиваются СМИ и под давлением общественного недовольства положение выправляется. Но, как стало известно в ходе последнего совещания, посвященного вопросам социально-экономической сферы, этот вопрос всегда находится под пристальным вниманием и президента Ильхама Алиева.

Глава государства четко заявил, что соответствующим структурам необходимо серьезно заняться этим вопросом. «Как только я получаю информацию, сразу же даются указания. То есть необходим постоянный контроль за потребительским рынком, так как здесь не исключены и картельные сделки. Конечно, мы не можем допустить искусственного завышения цен», - заявил И.Алиев.

Президент отметил необходимость механизма строжайшего контроля и призвал постоянно держать эту сферу в центре внимания. И действительно, порой какая-то «мелочь» ускользает от внимания отдельных чиновников, и это может создать неверное впечатление о работе всего правительства.

За последний год в Баку реализуются многочисленные проекты, в том числе обновляется коммунальное хозяйство, приобретены и устанавлены более 400 лифтов, в распоряжение граждан переданы более 50 образцовых благоустроенных дворов. Для городского транспорта завозятся 300 новых современных автобусов, и это действительно станет большим продвижением, так как модернизация городского транспорта очень важна – как для удобства граждан, так и мер безопасности. Ведется строительство метро и закупаются вагоны для него. В целом проделана огромная работа, направленная на благоустройство, модернизацию, приумножение красоты города Баку. Сегодня Баку – один из самых красивых городов мира. Но есть и проблемы, и их решение постоянно должно находиться в центре внимания.

В частности, глава государства выразил недовольство освещением бакинских улиц, которое все еще находится не на должном уровне. Центр города, естественно, освещается, но в некоторых местах уличного освещения нет. Этому вопросу необходимо уделить очень серьезное внимание.

В настоящее время предпринимаются шаги в области управления бытовыми отходами. Несколько лет назад в Балаханы был построен крупный завод бытовых отходов, создан полигон, проводится сортировка. Но уже требуется единая цепочка - от квартиры до завода бытовых отходов. В настоящее время данный проект реализуется с участием международных консультантов. Продолжается прокладка пригородной железнодорожной линии, создаются новые зоны отдыха. Сегодня Баку - это город парков, скверов, в распоряжение граждан предоставлено несколько зон отдыха, что очень ценит население. И все это надо поддерживать на должном уровне.

Предпринимаются шаги по оживлению строительного сектора. В настоящее время в Баку идет строительство нескольких сотен жилых зданий. Это позитивный факт, оказывающий положительное влияние и на сектор строительных материалов, создающий условия для открытия рабочих мест. Здесь уместно отметить, что с начала года открыто 60 тыс. новых рабочих мест. Часть их появилась в государственном секторе. И делается это для борьбы с безработицей, которая у нас и так на низком уровне. Поэтому предприняты важные шаги по созданию оплачиваемых общественных рабочих мест, которых открыто около 40 тысяч.