Вызовы Азербайджана, тезисы Ильхама Алиева наше послесловие
Азербайджан добился низкого уровня инфляции. Но несмотря на это, мы нередко становимся свидетелями искусственного завышения цен. Правда, длится такая ситуация обычно недолго, так как это вызывает ажиотаж в обществе, в дело вмешиваются СМИ и под давлением общественного недовольства положение выправляется. Но, как стало известно в ходе последнего совещания, посвященного вопросам социально-экономической сферы, этот вопрос всегда находится под пристальным вниманием и президента Ильхама Алиева.
Глава государства четко заявил, что соответствующим структурам необходимо серьезно заняться этим вопросом. «Как только я получаю информацию, сразу же даются указания. То есть необходим постоянный контроль за потребительским рынком, так как здесь не исключены и картельные сделки. Конечно, мы не можем допустить искусственного завышения цен», - заявил И.Алиев.
Президент отметил необходимость механизма строжайшего контроля и призвал постоянно держать эту сферу в центре внимания. И действительно, порой какая-то «мелочь» ускользает от внимания отдельных чиновников, и это может создать неверное впечатление о работе всего правительства.
За последний год в Баку реализуются многочисленные проекты, в том числе обновляется коммунальное хозяйство, приобретены и устанавлены более 400 лифтов, в распоряжение граждан переданы более 50 образцовых благоустроенных дворов. Для городского транспорта завозятся 300 новых современных автобусов, и это действительно станет большим продвижением, так как модернизация городского транспорта очень важна – как для удобства граждан, так и мер безопасности. Ведется строительство метро и закупаются вагоны для него. В целом проделана огромная работа, направленная на благоустройство, модернизацию, приумножение красоты города Баку. Сегодня Баку – один из самых красивых городов мира. Но есть и проблемы, и их решение постоянно должно находиться в центре внимания.
В частности, глава государства выразил недовольство освещением бакинских улиц, которое все еще находится не на должном уровне. Центр города, естественно, освещается, но в некоторых местах уличного освещения нет. Этому вопросу необходимо уделить очень серьезное внимание.
В настоящее время предпринимаются шаги в области управления бытовыми отходами. Несколько лет назад в Балаханы был построен крупный завод бытовых отходов, создан полигон, проводится сортировка. Но уже требуется единая цепочка - от квартиры до завода бытовых отходов. В настоящее время данный проект реализуется с участием международных консультантов. Продолжается прокладка пригородной железнодорожной линии, создаются новые зоны отдыха. Сегодня Баку - это город парков, скверов, в распоряжение граждан предоставлено несколько зон отдыха, что очень ценит население. И все это надо поддерживать на должном уровне.
Предпринимаются шаги по оживлению строительного сектора. В настоящее время в Баку идет строительство нескольких сотен жилых зданий. Это позитивный факт, оказывающий положительное влияние и на сектор строительных материалов, создающий условия для открытия рабочих мест. Здесь уместно отметить, что с начала года открыто 60 тыс. новых рабочих мест. Часть их появилась в государственном секторе. И делается это для борьбы с безработицей, которая у нас и так на низком уровне. Поэтому предприняты важные шаги по созданию оплачиваемых общественных рабочих мест, которых открыто около 40 тысяч.
А это уже большой вклад и в социальную сферу. С одной стороны, растет экономика, а с другой – решаются социальные проблемы. Эти рабочие места открываются для того, чтобы граждане были обеспечены работой. И если обычно при этом говорят только о госсекторе, то нельзя забывать, что и частный сектор должен вносить вклад в создание рабочих мест. И, как подчеркнул президент, в результате взаимодействия с представителями частного сектора уже наблюдается рост и в этой сфере. Экономическое оживление, конечно, способствует и созданию рабочих мест. Это должно стать постоянным процессом. И вот почему.
Население страны растет. За годы независимости его численность выросла примерно на 3 млн человек. В нынешнем году отмечено рождение 10-миллионного гражданина республики. Это большое достижение. Но, с другой стороны, этот фактор диктует необходимость постоянно заниматься созданием рабочих мест. Правительству необходимо заниматься созданием социальной инфраструктуры, должны быть приняты дополнительные меры в транспортной сфере, чтобы растущее население, граждане чувствовали себя спокойно, были трудоустроены. И не случайно глава государства подчеркнул, что это – постоянный процесс, так как успешное развитие Азербайджана, развитие в области промышленности, в экономической сфере является фактором, оказывающим непосредственное влияние на рост населения, и мы постоянно должны быть готовы к этому.
В то же время необходимо изыскивать новые источники для экономического роста, чтобы он был устойчивым. Основную роль здесь играет развитие ненефтяного сектора. Однако нельзя в то же время забывать, что основным сектором для нашего экономического развития сегодня является все же нефтегазовое производство, в котором также предприняты очень важные шаги. Существенная работа проделана в связи с проектом Южного газового коридора, реализация которого в настоящее время подходит к концу. Уже завершается исполнение его последнего сегмента. Это исторический проект. В результате деятельности этого газового коридора Азербайджан получит дополнительные доходы. Многие считают, что истощающиеся нефтяные доходы приведут к обеднению страны, но нельзя забывать, что растущие объемы добычи и экспорта газа в большой степени смогут их компенсировать.
И вообще, страна устойчиво развивается. Охвативший мир несколько лет назад финансово-экономический кризис, который отразился и на нас, остался позади, его удалось преодолеть. Удалось сохранить и увеличить валютные резервы - только за шесть месяцев Азербайджан накопил 4 млрд долларов дополнительных валютных резервов. Конечно, это создает хорошие условия для реализации новых инфраструктурных проектов. В то же время реформы, проводимые в налоговой, таможенной системах, работа, осуществляемая в области администрирования, и рост поступлений, конечно, должны быть основным источником бюджета. Азербайджан должен очень экономно использовать средства. В частности, необходим очень строгий контроль за государственными инвестиционными проектами. В госкомпаниях должна быть создана система корпоративного управления, к чему призывает и президент Ильхам Алиев. Глава государства считает, что новая модель экономики – это требование дня. На эти вопросы отвечает Стратегическая дорожная карта, рассчитанная до 2025 года.
Азербайджан должен развиваться по пути инноваций, современного управления, либеральной экономики. Все необходимые меры приняты. Не случайно это отмечают международные финансовые структуры. Работа, направленная на улучшение бизнес-среды, свидетельствует о том, что сегодня азербайджанское государство входит в число успешно развивающихся в экономической сфере в мировом масштабе. Параллельно уделяется огромное внимание и социальной сфере. Реализованные в этом году проекты, инициативы, исчисляющиеся миллиардами долларов, ярко демонстрируют намерения и политику правительства. Они показывают, что в центре этой политики находится гражданин Азербайджана. «Наша экономическая мощь должна оказывать и оказывает непосредственное влияние на социальную сферу. Мы и дальше будем идти по этому пути», - подчеркнул глава государства.