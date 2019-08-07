В Пакистане запретили индийские фильмы

Власти Пакистана запретили показ индийских фильмов из-за обострения ситуации в Кашмире. Такое заявление сделала в Twitter советник премьер-министра Фирдус Ашик Аван.

«Ни в одном из кинотеатров Пакистана не будут показываться индийские фильмы. На показ фильмов и аналогичных произведений индийского производства будет наложен полный запрет», — подчеркнула советник, отметив, что эта мера связана с действиями Индии в Кашмире.

Кроме того, Пакистан прекратил железнодорожное сообщение с Индией, передает Reuters. Министр железнодорожного транспорта Рашид Ахмед заявил: «Если против нас будет вестись война, то она станет последней».

Ранее в четверг вооруженные силы Индии и Пакистана обменивались ударами в пограничной зоне между двумя странами.