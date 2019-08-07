В Сербии предложили отдать Косово России

В Сербии председатель партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович заявил, что единственным способом для Белграда сохранить Косово является передача этого региона по межгосударственному соглашению России.

Он отметил, что это единственный способ для Сербии сохранить территориальную целостность в целом и Косово, в частности, когда Тирана принимает новый закон о гражданстве, по которому албанское гражданство может быть получено любым человеком, чьи предки имеют албанское происхождение, пишет российская газета Взгляд.

Стаматович добавил, что Албания больше не скрывает намерений присоединить к себе Косово и Метохию», сообщает Ruserbia.com.

«Из-за этих новых угроз и операции по созданию «Великой Албании» на территории Сербии нельзя отказываться ни от одного варианта, в том числе и того, чтобы Россия управляла Косово и Метохией до тех пор, пока сербская земля и народ не будут в безопасности», – заявил Стаматович, добавив, что в случае передачи региона России все сербы, которые живут там, «автоматически стали бы и российскими гражданами».