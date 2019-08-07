В США разбился самолет: есть погибшие

Три человека погибли в результате падения частного самолета Beechcraft Bonanza возле жилого дома в округе Монтгомери, штат Пенсильвания, сообщает телеканал CBS.

По информации телеканала, ссылающегося на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), летевший из Филадельфии в университет штата Огайо самолет задел несколько деревьев и разбился о них. Обломки самолета застряли в лесопосадке. Все погибшие находились внутри самолета, причина аварии которого пока не известна.

Пилот успел сообщить о технических проблемах до того, как погиб. Управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) расследуют причины катастрофы