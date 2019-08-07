3-й раунд Лиги Европы: «Нефтчи» против «Бней Йегуды»

Сегодня в 21:00 на стадионе «Баксель Арена» начнется первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Нефтчи» и израильской «Бней Йегудой».

Судить встречу будет бригада арбитров из Франции во главе с Каримом Абедом.

Ответная игра состоится 15 августа в городе Петах-Тиква, расположенном в 10 км к востоку от Тель-Авива.

Победитель этой пары в раунде плей-офф сыграет с сильнейшим в противостоянии шведского «Мальме» и боснийского «Зриньски». Раунд плей-офф – последняя отборочная стадия перед групповым этапом.

Напомним, «Нефтчи» стартовал в Лиге Европы с 1-го квалификационного раунда. Там подопечные Роберто Бордина дважды крупно обыграли молдавскую «Сперанцу» - 3:0 и 6:0.

Во 2-м раунде бакинскому клубу противостоял российский «Арсенал». Тульская команда также была дважды обыграна. В гостях «Нефтчи» выиграл 1:0, а дома одержал уверенную победу со счетом 3:0.