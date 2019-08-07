Валюта Грузии вновь обвалилась

Национальный банк Грузии установил официальный обменный курс национальной валюты на уровне 2,94 лари за $1. Данные опубликованы на сайте Нацбанка.

Отмечается, что грузинская валюта после недолгой стабилизации вновь стала обесцениваться.

Во вторник Нацбанк установил курс 2,93 лари за $1. В среду валюта оставалась на прежней отметке, однако к четвергу вновь пошла на спад.

Падение валюты уже сказалось на стоимости продуктов. По словам председателя Ассоциации производителей молочных продуктов республики Кахабера Кониашвили, цена на молочные изделия в грузинских сетевых магазинах в среднем повысилась на 10%.