Валюта Грузии вновь обвалилась
Национальный банк Грузии установил официальный обменный курс национальной валюты на уровне 2,94 лари за $1. Данные опубликованы на сайте Нацбанка.
Отмечается, что грузинская валюта после недолгой стабилизации вновь стала обесцениваться.
Во вторник Нацбанк установил курс 2,93 лари за $1. В среду валюта оставалась на прежней отметке, однако к четвергу вновь пошла на спад.
Падение валюты уже сказалось на стоимости продуктов. По словам председателя Ассоциации производителей молочных продуктов республики Кахабера Кониашвили, цена на молочные изделия в грузинских сетевых магазинах в среднем повысилась на 10%.