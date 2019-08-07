Баку направил Софии ноту протеста

В связи с визитом членов болгарского парламента Валерия Симеонова и Йордана Апостолова в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и проведенными там встречами с так называемыми «представителями» незаконного сепаратистского режима Посольством Азербайджана в Болгарии в ходе встречи в МИД этой страны противоположной стороне вручена нота протеста. Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В министерстве отметили, что Валерий Симеонов, известный своей проармянской позицией, уже в третий раз совершает незаконный визит в оккупированный Карабах. В 2016 году после неразрешенного визита в регион он был внесен в «Список иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории».

«Что касается депутата Апостолова, как и в случае других незаконных визитов иностранных граждан на наши оккупированные территории, его визит приведет к тем же правовым последствиям», - сообщили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.