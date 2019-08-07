Хакеры научились проникать в переписки в WhatsApp

Исследователи Check Point Research обнаружили три серьезных уязвимости в мессенджере WhatsApp. По данным специалистов, две из них до сих пор не устранены. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Эксперты нашли лазейки, из-за которых хакеры могут изменять сообщения для создания и распространения ложной информации. Проблемы найдены как в личных, так и в групповых чатах.