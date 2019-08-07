Мужчина с мачете устроил массовую резню в Калифорнии

Серия нападений началась в городе Гарден-Гров, штат Калифорния. Подозреваемый ограбил местную пекарню, спустя полчаса полиция обнаружила тела двух мужчин в жилом комплексе, расположенном поблизости. Один из погибших умер на месте, второй скончался в больнице.

Позже подозреваемый ограбил организацию, занимающуюся обналичиванием чеков. Спустя 25 минут он напал на сотрудницу страховой компании. В полиции отметили, что пострадавшая выживет. Через четыре минуты нападавший поссорился с работником заправки, в результате ссоры подозреваемый несколько раз ударил его ножом и мачете, едва не отрезав жертве нос.

Затем мужчина ограбил магазин, зарезал вооруженного охранника и забрал у него пистолет. Пострадавший скончался. Во время расследования последнего нападения полиция выяснила, что ранее подозреваемый также ограбил магазин Metro и убил его сотрудника.