В России зафиксировали снижение экономической активности

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обнародовала данные сводного опережающего индекса (Composite Leading Indicators, CLI), которые свидетельствуют о снижении уровня экономической активности в России.

Июньский показатель составил 99,4 пункта, что несколько меньше по сравнению с уровнем мая в 99,5 пункта, сообщает ПРАЙМ.

При этом в ОСЭР отметили, что, в частности, CLI Германии опустился в позапрошлом месяце с майских 99 пунктов до 98,7 пункта, а в США индикатор снизился с 98,9 пункта до 98,8 пункта.

Ранее эксперты Института Гайдара и РАНХиГС проанализировали ситуацию в промышленном производстве в РФ и пришли к выводу, что в апреле—июне нынешнего года большинство отраслей демонстрировали околонулевые темпы роста, а в отдельных секторах даже фиксировался спад. В частности, падение выпуска наблюдалось в оптовой торговле, а стагнация — в сфере розничной торговли и строительной отрасли. При этом эксперты указали, что «слабый внутренний спрос, падение частных инвестиций и отток капитала не дают на данный момент оснований полагать, что период стагнации в российской промышленности завершается».