При обстреле российской авиабазы погибли люди

Сирийские боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство обороны России.

Отмечается, что запуск четырех реактивных снарядов залпового огня был произведен с северо-западного направления из района населенного пункта Кбана, горная Латакия. Известно, что в результате обстрела погибли два мирных жителя, еще четыре получили ранения. «Никаких разрушений или пострадавших на российской авиабазе нет. Авиабаза Хмеймим функционирует в обычном режиме», — заявили в Минобороны.

5 августа сообщалось, что в направлении базы боевики выпустили три реактивных снаряда, что зафиксировали средства контроля воздушного пространства. Они упали на находящийся неподалеку населенный пункт Руайсэд Афиф, на российском объекте разрушений или пострадавших не было.