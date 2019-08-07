В Дании начали выдавать бесплатную ипотеку

Датский Nordea Bank начал выдавать ипотечные кредиты на срок 20 лет с нулевой процентной ставкой. Это первый банковский продукт в истории страны с такими условиями, сообщает Bloomberg.

Вывод нового ипотечного продукта продолжает сложившуюся в стране тенденцию, подчеркивает издание: ранее в августе другой датский банк, Jyske Bank, анонсировал выдачу ипотеки на 10 лет с отрицательной процентной ставкой (-0,5 процента годовых). На этих условиях заемщики будут получать деньги от банка вместо того, чтобы платить проценты по кредиту.

Кроме того, в стране уже действует ипотечная программа с 30-летним сроком выплат по ставке в 0,5 процента годовых. «Некомфортно думать, что есть инвесторы, которые готовы одолжить деньги на 30 лет и получить взамен только 0,5 процента годовых», — прокомментировала удешевление ипотеки старший аналитик датского Nordea Лисе Нютофт Бергманн, назвав ситуацию на местном рынке девелопмента «почти жуткой».

В то же время, по мнению эксперта, для покупателей жилья в стране снижение ставок стало хорошей новостью. «Брать кредиты никогда не было так дешево», — подчеркнула Бергманн.