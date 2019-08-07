Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 20:46

Итак, к этому часу известно, что Алмазбек Атамбаев во избежание возможного кровопролития сдался властям и этапируется в Бишкек. Тем временем Сооронбай Жээнбеков объявил, что после произошедшего Атамбаев из свидетеля стал обвиняемым. Те, кто сегодня во властных коридорах Бишкека собираются отметить «благополучный исход» операции по задержанию Атамбаева и выпить дорогого коньячку за то, что теперь-то уж точно есть все основания посадить его надолго - радуются рано. Их реальные проблемы с задержанием Атамбаева только начинаются. У собравшихся утром на заседание Совета безопасности Киргизии высших руководителей республики был выбор - спустить ситуацию на тормозах и попытаться договориться с экс-президентом. Но они выбрали другой путь - нарастить группировку силовиков в Кой-Таше и вновь штурмовать резиденцию Атамбаева. Вновь создавая угрозу жизни для его сторонников из числа мирного населения - и вновь подставляя под удар силовиков.

Оно и понятно - первый путь не подходил категорически. Бездарнейший первый штурм, теми, кто в действительности стоит за спиной Жээнбекова и заварил всю эту «кашу» был воспринят как пощечина. Они, понимаете ли, всерьез считают что управляют страной - а тут какой-то экс осмеливается сопротивляться. Только по этой причине штурм, максимально жесткий, с привлечением большого количества личного состава, должен был состояться. Но была и вторая причина, гревшая надеждой тех, кто настоял на максимально жестком варианте развития событий. Штурм, который проводит подразделение с такой выучкой, которую продемонстрировала киргизская «Альфа» - он идет по плану только первые несколько минут. Затем начинается, как выразился один специалист, знающий толк в таких делах, «собачья свалка». Самый удобный момент для «случайной пули», попавшей в экс-президента. Шикарный для нынешних властей Бишкека был бы подарок - нет человека, нет проблем. Тем более, что Алмазбек Атамбаев сам дал прекрасный повод - взял на себя вину за выстрелы в ходе первого штурма, от одного из которых погиб участвовавший в штурме спецназер. Правда, сразившая его пуля, как сообщается, была от снайперской винтовки, а у Атамбаева в руках был пистолет - но кто теперь в Бишкеке будет разбираться в подобных мелочах. Черновик обвинения для экс-президента и его сторонников уже набросали: статьи уголовного кодекса Кыргызстана 264 (массовые беспорядки) и 266 (хулиганство), 130 (убийство) и 39-130 (покушение на убийство), 355 (угроза или насилие в отношении представителя власти) и 244 (захват заложников). Для пожизненного и десятка сроков лет на 10-15 вполне хватит. Как и для «эксцесса» во время задержания - но не срослось. И «при попытке к бегству» во время этапирования тоже не получилось бы, в машину с экс-президентом сели его соратники Кундуз Жолдубаева, Фарид Ниязов и Алга Кылычев.

Многочисленные эксперты - количество «специалистов по Киргизии» за последние сутки стремительно возросло, никто и предположить не мог такой их численности - еще долгое время будут обмусоливать тему штурма. Но говорить нужно не о нем - о последствиях, а вот здесь как раз та ситуация, когда задержание и помещение под стражу политического противника не только не решает каких-то проблем, а наоборот - обостряет их. Говорить о всенародной поддержке Алмазбека Атамбаева в период его «койташского сидения» - это сильно грешить против истины. Скажу больше - очень многие воспринимали ситуацию с безразличием. Жизнь в Киргизии такова, что на политику людям много времени не остается - заботы о хлебе насущном, о том, чем накормить семью - куда важнее. Но произошедшее сегодня потрясло людей. Именно своей бессмысленной, с точки зрения здравого человеческого смысла, беспощадности, помноженной на тупое упрямство отдававших приказы «взять во чтобы-то ни стало».