Заявление Кадырова вызвало волнения в Дагестане

Больше 100 человек собрались в Махачкале у здания Аварского театра. Поводом для акции стало высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе, сообщает региональное издание «Черновик».

Отмечается, что в ночь на 8 августа в социальных сетях появились сообщения с призывом выйти на акцию. По словам участников протеста, если случившееся оставить без внимания, то это унизит жителей республики и их предков. «Мы призовем к ответу лжецов, но в рамках закона и без провокаций», — говорится в призывах.

Сотрудники МВД предупредили собравшихся, что несанкционированные акции запрещены законом, и им необходимо получить разрешение на проведение митинга. Инициативная группа решила подать соответствующее уведомление в республиканский Минюст.