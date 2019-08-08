Леонид Швец, автор haqqin.az 8 августа 2019, 22:48

События в Кыргызстане, связанные с арестом бывшего президента Алмазбека Атамбаева, беспрецедентны с любой точки зрения. Не каждый день арестовывают президентов, но еще реже бывших президентов. Между тем к бывшему президенту у Генеральной прокуратуры Кыргызстана большие претензии, которые до нынешнего эпизода со стрельбой и сопротивлением правоохранительным органам сводились к пяти статьям уголовного кодекса. Чтобы Алмазбек Атамбаев понес заслуженное наказание, в июне парламент снял с него неприкосновенность, полагавшуюся по статусу бывшему президенту. Но все попытки вызывать его на допрос, хотя бы в качестве свидетеля, натыкались на отказ «подчиниться абсурду». Казалось, ситуация должна была разрядиться после того, как в июле с действующим и бывшим президентами Кыргызстана встретился Владимир Путин. С Соороном Жээнбековым российский президент увиделся 11 июля, а 24 июля в Москве был Алмазбек Атамбаев. Нужно сразу сказать, что сама ситуация посредничества в этом вопросе поставила Путина в весьма щекотливую и неприятную ситуацию. Дело в том, что Жээнбеков – выдвиженец Атамбаева, человек, которого тот специально готовил и продвигал как своего преемника. Президент, руководивший Кыргызстаном с 2011 года, в октябре 2017 года обеспечил победу бывшему губернатору Ошской области на президентских выборах, ожидая от него полной лояльности.

Ее гарантами были, как казалось, глава правительства Сапар Исаков, глава Госкомитета нацбезопасности Адил Сегизбаев, расставленные люди в Генпрокуратуре и МВД. Парламент контролировала Социал-демократическая партия, лидером которой был Атамбаев, не приходилось сомневаться в поддержке медиа. Однако уже в 2018 году прежний президент и новый начали публично вздорить, одним из объектов атак со стороны людей Атамбаева стал Асилбек Жээнбеков, брат действующего главы государства, очень влиятельный депутат парламента и член Социал-демократической партии. Соорон Жээнбеков ощутил в себе достаточно сил, чтобы дать отпор. В начале апреля 2018 года буквально в считанные дни посты покинули ГКНБ Адиль Сегизбаев, его заместитель Болот Суюмбаев, а также глава Девятого управления ГКНБ, которое осуществляет охрану государственных лиц, Дамир Мусакеев. 19 апреля в отставку отправился глава правительства Сапар Исаков, через месяц ему было предъявлено обвинение в коррупции. Сейчас под арестом находятся Исаков и другой бывший премьер Жанторо, бывший генпрокурор Аида Салянова, бывший министр здравоохранения Динара Сагинбаева, бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов и другие высокие чиновники, сделавшие карьеру при Атамбаеве. Теперь пришел черед и самого бывшего президента.