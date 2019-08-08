Президенту не позавидуешь. Впрочем, бывшему тоже другое мнение

Леонид Швец, автор haqqin.az

События в Кыргызстане, связанные с арестом бывшего президента Алмазбека Атамбаева, беспрецедентны с любой точки зрения. Не каждый день арестовывают президентов, но еще реже бывших президентов.

Между тем к бывшему президенту у Генеральной прокуратуры Кыргызстана большие претензии, которые до нынешнего эпизода со стрельбой и сопротивлением правоохранительным органам сводились к пяти статьям уголовного кодекса. Чтобы Алмазбек Атамбаев понес заслуженное наказание, в июне парламент снял с него неприкосновенность, полагавшуюся по статусу бывшему президенту. Но все попытки вызывать его на допрос, хотя бы в качестве свидетеля, натыкались на отказ «подчиниться абсурду».

Казалось, ситуация должна была разрядиться после того, как в июле с действующим и бывшим президентами Кыргызстана встретился Владимир Путин. С Соороном Жээнбековым российский президент увиделся 11 июля, а 24 июля в Москве был Алмазбек Атамбаев. Нужно сразу сказать, что сама ситуация посредничества в этом вопросе поставила Путина в весьма щекотливую и неприятную ситуацию.

Дело в том, что Жээнбеков – выдвиженец Атамбаева, человек, которого тот специально готовил и продвигал как своего преемника. Президент, руководивший Кыргызстаном с 2011 года, в октябре 2017 года обеспечил победу бывшему губернатору Ошской области на президентских выборах, ожидая от него полной лояльности.

Путин и Жээнбеков

Ее гарантами были, как казалось, глава правительства Сапар Исаков, глава Госкомитета нацбезопасности Адил Сегизбаев, расставленные люди в Генпрокуратуре и МВД. Парламент контролировала Социал-демократическая партия, лидером которой был Атамбаев, не приходилось сомневаться в поддержке медиа.

Однако уже в 2018 году прежний президент и новый начали публично вздорить, одним из объектов атак со стороны людей Атамбаева стал Асилбек Жээнбеков, брат действующего главы государства, очень влиятельный депутат парламента и член Социал-демократической партии. Соорон Жээнбеков ощутил в себе достаточно сил, чтобы дать отпор.

В начале апреля 2018 года буквально в считанные дни посты покинули ГКНБ Адиль Сегизбаев, его заместитель Болот Суюмбаев, а также глава Девятого управления ГКНБ, которое осуществляет охрану государственных лиц, Дамир Мусакеев. 19 апреля в отставку отправился глава правительства Сапар Исаков, через месяц ему было предъявлено обвинение в коррупции. Сейчас под арестом находятся Исаков и другой бывший премьер Жанторо, бывший генпрокурор Аида Салянова, бывший министр здравоохранения Динара Сагинбаева, бывший вице-премьер-министр Шамиль Атаханов и другие высокие чиновники, сделавшие карьеру при Атамбаеве. Теперь пришел черед и самого бывшего президента.

Путин и Атамбаев

Вот поэтому многие президенты в СНГ находятся в сложном положении, когда все уже ждут, каким образом будет решена «задача с преемником»: что будет после истечения президентских полномочий нынешних лидеров и как будет обеспечена их дальнейшая безопасность. Киргизский случай показывает, что никакие гарантии в этом случае не работают.

С другой стороны, Путин, как и другие президенты СНГ,  всегда был нетерпим к любому подрыву авторитета действующей власти, и тут он – на месте Жээнбекова и сторонник жестких мер по отношению к оппозиции, тем более грозящей вооруженным сопротивлением. После часовой встречи с Атамбаевым российский президент заявил, что Кыргызстан устал от политических потрясений и нуждается в стабильности.

Если Алмазбек Атамбаев рассчитывал, что одного факта встречи с Путиным окажется достаточным, чтобы его оставили в покое, он ошибся. Если Соорон Жээнбеков решил, что путинского одобрения жестких мер для подавления сопротивления окажется достаточно, чтобы Атамбаев прекратил сопротивление, он тоже ошибся: меры должны были быть, как минимум, действительно жесткие.

Сейчас Жээнбеков оказался в ситуации, когда у него не оставалось выбора: чтобы не потерять лицо, президент обязан был обеспечить задержание и наказание того, кто усомнился в его авторитете и на весь мир унизил, отбившись от ареста. Но этот выбор был и остается чреват большим кровопролитием, которого в Кыргызстане, где уже было два кровавых эпизода, в 2005 и 2020 годах, сильно не хотят и откровенно боятся.

Атамбаев уже заявлял, что может рассчитывать на помощь молодых людей как минимум из двенадцати соседних сел. Сила клановых и земляческих отношений в стране достаточно сильна, чтобы Кыргызстан, если обстановка выйдет из-под контроля, надолго погрузился в разрушительный для государства конфликт. Президенту не позавидуешь. Впрочем, бывшему тоже.

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