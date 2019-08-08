Медведев: "Киргизия исчерпала лимит на революции"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал события в Киргизии. Сегодня он прибыл в город Чолпан-Ата, где в пятницу примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

По мнению премьера, эта страна исчерпала «лимит на революции». В то же время он назвал задержание экс-президента Алмазбека Атамбаева «внутренним делом Киргизии».

«Но мы не можем относиться к происходящему безучастно, потому что это наш крупный партнер, наши друзья здесь живут», — отметил Медведев, сообщает РИА Новости.

Он также выразил надежду, что задержание Атамбаева и стычки в связи с этим не приведут к политической и экономической нестабильности в Киргизии.

«На мой взгляд, очевидно, что в XXI веке свой лимит на революции, как принято говорить, Киргизия уже исчерпала… Это просто ударит по огромному количеству людей, которые живут в этой стране, в том числе ударит даже и по нашему Евразийскому проекту», — отметил Медведев.