В ООН заступились за Венесуэлу

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет считает, что новые санкции США в отношении Венесуэлы негативно скажутся на основных правах венесуэльцев и могут усугубить экономический кризис в стране, передает РИА Новости.

"Согласно официальным данным, экономика Венесуэлы сократилась на 47,6 % за период с 2013 по 2018 год. Я обеспокоена тем, что с новыми санкциями, еще более ограничивающими экономическую деятельность, деловые круги и финансовые учреждения, скорее всего, будут полностью останавливать сделки, связанные с правительством Венесуэлы, чтобы не подвергаться риску наказания за нарушение санкций", - заявила глава УВКПЧ ООН.

По ее словам, несмотря на то, что новые санкции технически не применяются к операциям, касающимся продуктов питания, одежды и лекарств, "они могут значительно усугубить кризис для миллионов простых венесуэльцев, тем более что финансовые институты во всем мире, которые имеют коммерческие отношения с правительствами США и Венесуэлы, наверняка будут соблюдать чрезмерные требования".