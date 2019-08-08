«Северному потоку-2» нашли замену

Альтернативой «Северному потоку-2» может стать трубопровод Eastern Mediterranean Pipeline Projekt (EastMed), по которому топливо в страны ЕС будет доставляться через страны восточного Средиземноморья. Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt. Переговоры по поводу реализации проекта прошли в Афинах при участии представителей Греции, США, Кипра и Израиля.

Издание указывает, что «США не могут просто запретить импорт российского газа», альтернативой может стать как раз EastMed, но только после 2025 года. Предполагается, что природный газ будут поставлять из месторождений Кипра и Израиля через Грецию в Италию и другие страны. Глава МИД Греции Никос Дендиас объявил, что страна стремится как можно быстрее подписать соглашение о строительстве газопровода, передает ТАСС.

Министр охраны окружающей среды и энергетики Греции Костис Хадзидакис в свою очередь заверил, что прошедшая встреча «не была направлена против какой-либо страны, а оказывала поддержку международному праву и договорам, направленным на стабильность и сотрудничество в регионе». Газопровод начали строить осенью 2018-го, его стоимость оценивается в семь миллиардов долларов.