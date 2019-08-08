США призвали Россию отменить признание Абхазии и Осетии

Госдеп США заявил, что России необходимо отменить решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Госдепа Моргана Ортагуса.

Такое заявление было сделано в годовщину начала нападения Грузии на Южную Осетию.

Сообщается, что Россию попросили полностью выполнять соглашение о прекращении огня от августа 2008 года и вывести свои вооруженные силы с оккупированных территорий Грузии.