Он дважды отказался отвечать на вопрос о безобразном поведении его игроков, затягивавших время во втором тайме. Для этого они подолгу лежали на газоне.

«Следующий вопрос!» - дважды произнес израильский специалист, не желая отвечать.

«Что за идиотский вопрос вы задаете?! - продолжил он. - Задавайте нормальные вопросы. Мы боролись, старались. «Нефтчи» забил гол в добавленное время. Это не должно считаться плохим результатом для вас. Если будут еще такие вопросы, я покину конференц-зал.

Первый тайм мы провели хорошо. Имели несколько моментов, забили два гола. Потом подустали, потому что наш чемпионат еще не начался. Это была наша первая официальная игра в сезоне.

Во втором тайме нам было сложнее. Мы не имели моментов. Если бы мне до игры сказали, что мы сыграем 2:2, то я бы согласился. Но выигрывать 2:0 и упустить победу - всегда обидно. Однако это был лишь первый матч, впереди – ответная игра.

Мы будем анализировать эту игру и посмотрим, как будем играть в ответной встрече. «Нефтчи» - хорошая команда. Я и до игры говорил об этом. Сегодня могу повторить: «Нефтчи» силен. Нам, к сожалению, не удастся дозаявить нескольких футболистов до ответной игры. Но жизнь покажет, как будет».