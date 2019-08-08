Роберто Бордин: «Бней Йегуда» не играла в футбол»

«Мы ожидали, что «Бней Йегуда» будет обороняться в 8-9 человек, - говорит итальянский специалист. – Порой они даже защищались всей командой. Нам было сложно начинать атаки, а соперник использовал контрвыпады. До второго пропущенного гола у нас были моменты. Мы их не реализовали, потом пропустили. Тем не менее боролись до конца и сравняли счет.

У нас были пустоты в полузащите. Их надо устранить. Игра меня устроила, особенно во втором тайме. Постараемся сыграть еще лучше в ответной встрече.

Хотите - критикуйте меня, хотите - хвалите. В первом тайме хотели начинать атаки передачами из глубины. Ошиблись и соперник наказал нас, но наша команда показала характер.

Наш прошлый соперник – «Арсенал» - играл в футбол, а «Бней Йегуда» только оборонялась. Во втором тайме они не играли в футбол, лишь затягивали время.

Почему я не выпустил сегодня в стартовом составе Кане Мамаду, как в игре с «Арсеналом»? У «Арсенала» сильная полузащита, поэтому я предпочел Кане. А сегодня я выбрал Вангелиса Плателласа из-за тактики соперника. Он может удивить нестандартными решениями. Не сказал бы, что мы пропустили сегодня два гола из-за отсутствия Кане.

Мы не обращали внимания на то, что говорилось и писалось в прессе до игры. Поэтому нас это расслабить не могло. Мы хорошо подготовились, были сконцентрированы. Просто допустили ошибки, и соперник ими воспользовался.

Мамаду Мбоджа мы выпустили в конце для того, чтобы он поборолся на втором этаже в штрафной площади соперника. Он хорошо играет головой, а гости полностью отошли назад».