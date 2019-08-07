Сторонники Атамбаева пытались прорваться в Бишкек
Министерство внутренних дел Киргизии начало розыск организаторов беспорядков в Бишкеке и его южных пригородах, заявила глава пресс-службы ведомства Карима Аманкулова в четверг.
«Проводятся мероприятия по установлению и задержанию организаторов беспорядков», — приводит ее слова ТАСС.
Сторонники задержанного экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева предприняли попытки прорваться в столицу республики Бишкек с южной стороны города. Незадолго до этого бывший глава государства сдался силовикам после штурма и был доставлен в главное следственное управление Министерства внутренних дел Киргизии.