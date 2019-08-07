Армяне реализуют стомиллионный проект в Агдере

В оккупированном Нагорном Карабахе стартовала реализация самого крупного экономического проекта последних лет – строительство водного канала Матагис-Мартакерт (Агдере), пишут армянские СМИ.

«Проект будет продолжением Сарсангской ГЭС. Будут построены 4 гидроэлектростанции и 2 канала, а затем пятая гидроэлектростанция, которые вместе будут вырабатывать 200 миллионов киловатт энергии, а также орошать более 10 000 гектаров земель», — сообщил руководитель Сарсангской ГЭС, бывший «премьер-министр» сепаратистского режима Араик Арутюнян.

На проект будет затрачено 100 миллионов инвестиций. Проект будет осуществлен в течение 2,5 лет.