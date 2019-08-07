Суд разрешил провести обыски у Кличко

Суд принял решение предоставить Нацполиции право на обыск Киевской городской государственной администрации (КГГА), которую возглавляет мэр столицы Виталий Кличко. Об этом сообщает издание «Экономическая правда» со ссылкой на материалы Голосеевского районного суда Киева.

Полиция получит доступ к вещам и документам Департамента экономики и инвестиций КГГА с возможностью изъятия их оригиналов. Эти меры предприняты в рамках расследования обстоятельств строительства участка Большой окружной дороги в украинской столице.

В материалах следствия отмечается, что на строительство участка этой дороги был объявлен тендер на сумму 375,6 миллиона гривен. После того, как тендер выиграла одна из компаний, КГГА выдала новое распоряжение о корректировке проекта, согласно которому стоимость строительства участка длиной 1,8 километра возросла до 1,125 миллиарда гривен.