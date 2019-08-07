Украинская Megogo посягнула на азербайджанскую Balans
Закон об авторских правах принят в Азербайджане два десятка лет назад, еще раньше учреждено Агентство по авторским правам, осуществляющее контроль над исполнением действующего законодательства в сфере авторского, смежных и других прав, близких к интеллектуальной собственности. Однако собственникам этой самой интеллектуальной, творческой продукции нередко трудно защитить свои права, добиться если не наказания, то хотя бы пресечения интеллектуального пиратства.
Именно с этим столкнулась Национальная студия дубляжа Balans, входящая в группу компаний ANS. Эта фирма давно зарекомендовала себя как исполнитель качественных, высокопрофессиональных работ по переводу на азербайджанский язык и соответствующему дублированию зарубежной кинопродукции. Как известно, много лет именно в этой сфере отмечались многочисленные недостатки, в частности низкий уровень перевода.
Balans тесно сотрудничает с посольствами и дубляжными компаниями Великобритании, Франции, Германии, США, Кореи, Китая, Турции, России и других стран. Благодаря постоянным консультациям с ними, а также профессиональному подходу к переводческим правилам и методам, особенностям языка оригинала и азербайджанскому языку, тщательному подбору актеров для дубляжа фильмы, наконец, современному оборудованию для синхронной с действием кинокартины аудиозаписи, фильмы, над которыми работала студия, пользуются неизменным успехом у зрителей, собирая полные кинозалы.
Популярна продукция студии Balans и на просторах Интернета, но именно во Всемирной сети обнаружилось нарушение ее авторских прав, в частности массовое распространение пиратских копий дублированных ею фильмов. В сущности, последние несколько лет студия вынуждена терять время и силы на борьбу с кражей своей авторской интеллектуальной собственности.
Как отмечают в компании, отдельные местные и иностранные веб-сайты приносили извинения, как только получали соответствующее обращение студии Balans. Но только не главный нарушитель прав студии - украинская компания Megogo.
Надо сказать, что MEGOGO — крупный видеосервис, оказывающий теле- и видеоуслуги на пространстве СНГ и Восточной Европы. Его контент доступен на многих языках - на русском, украинском, английском, немецком, французском, латышском, литовском, эстонском, грузинском, турецком и азербайджанском. Однако использование продукции других компаний требует определенных коммерческих соглашений, чего этот сервис далеко не всегда придерживается.
Не так давно студия Balans в некоммерческих целях продублировала такие фильмы, как «Тройная опасность», «Зеленая книга», «Ван Гог. На пороге вечности», «Хантер Киллер», «Судья Дредд», «Реальные парни», «Охота на воров», «Реинкарнация», «Богровая мята», «Клуб миллиардеров», и большинство из них без согласия появились на платформе Megogo.
Лучшие переводчики, опытные редакторы и звукорежиссеры, талантливый персонал с профессиональными речевыми навыками студии BALANS отдают все свои знания и опыт, чтобы осуществить достойный дубляж известных фильмов. А Megogo беззастенчиво крадет их работу.
Между тем, согласно статье 47 закона Азербайджанской Республики «Об авторском праве», за нарушение авторского права и смежных прав наступает гражданская, административная и уголовная ответственность. Кроме того, по закону Азербайджанской Республики «Об обеспечении прав интеллектуальной собственности и борьбе с пиратством», копии аудиовизуальных произведений, фонограмм, компьютерных программ, сборников данных и книг, произведенных (изготовленных) и распространенных без согласия правообладателя, считаются незаконными. А компания Megogo действует в Азербайджане официально, а значит, и ответственность должна нести по законам нашей страны.
Руководство Balans считает, что распространение на платформе Megogo интеллектуальной собственности студии именно такой случай, и если опубликованные на сайте без разрешения правообладателя и без ссылки на владельца материалы не будут немедленно удалены с сайта, не будет полностью прекращена порочная пиратская практика, то компания обратится в суд с иском к Megogo.
«Почему компания Megogo не уважает законы Азербайджана, пренебрегает правами ее авторов? Вызывает сожаление тот факт, что пригласившая этот сервис в Азербайджан компания Bakcell не контролирует его действия в области авторских, прав собственности и смежных прав. В результате деньги за просмотр нашей авторской продукции, которые могли бы поступать государству, утекают за рубеж. С этой точки зрения понять Bakcell трудно. Ведь этот крупнейший мобильный оператор страны мог бы привлечь местные интернет-сервисы, создать местную сопоставимую структуру, которая привела бы к новым инвестициям в азербайджанскую экономику, новым рабочим местам и немалым налогам в бюджет страны. А вместо этого Bakcell финансирует украинский Megogo…», - говорят в студии.
Как известно, 2019 год в Азербайджане объявлен Годом Насими, Balans по заказу Министерства культуры занимается реставрацией и озвучиванием снятого известным режиссером Гасаном Сеидбейли в 1973 году фильма «Насими». Кроме того, на студии завершается реставрация фильма 1978 года «Улдуз», снятого Агарзой Кулиевым. Ну и, наконец, реставрируется знаменитая «Гайнана» (Свекровь) Гусейна Сеидзаде. И Balans примет все меры, чтобы эти обновленные картины не постигла участь некоторых других фильмов, без всяких на то прав захваченных Megogo.