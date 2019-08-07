Украинская Megogo посягнула на азербайджанскую Balans

Алхас Исмайлов, отдел социума 01:02

Закон об авторских правах принят в Азербайджане два десятка лет назад, еще раньше учреждено Агентство по авторским правам, осуществляющее контроль над исполнением действующего законодательства в сфере авторского, смежных и других прав, близких к интеллектуальной собственности. Однако собственникам этой самой интеллектуальной, творческой продукции нередко трудно защитить свои права, добиться если не наказания, то хотя бы пресечения интеллектуального пиратства. Именно с этим столкнулась Национальная студия дубляжа Balans, входящая в группу компаний ANS. Эта фирма давно зарекомендовала себя как исполнитель качественных, высокопрофессиональных работ по переводу на азербайджанский язык и соответствующему дублированию зарубежной кинопродукции. Как известно, много лет именно в этой сфере отмечались многочисленные недостатки, в частности низкий уровень перевода.

Balans тесно сотрудничает с посольствами и дубляжными компаниями Великобритании, Франции, Германии, США, Кореи, Китая, Турции, России и других стран. Благодаря постоянным консультациям с ними, а также профессиональному подходу к переводческим правилам и методам, особенностям языка оригинала и азербайджанскому языку, тщательному подбору актеров для дубляжа фильмы, наконец, современному оборудованию для синхронной с действием кинокартины аудиозаписи, фильмы, над которыми работала студия, пользуются неизменным успехом у зрителей, собирая полные кинозалы. Популярна продукция студии Balans и на просторах Интернета, но именно во Всемирной сети обнаружилось нарушение ее авторских прав, в частности массовое распространение пиратских копий дублированных ею фильмов. В сущности, последние несколько лет студия вынуждена терять время и силы на борьбу с кражей своей авторской интеллектуальной собственности. Как отмечают в компании, отдельные местные и иностранные веб-сайты приносили извинения, как только получали соответствующее обращение студии Balans. Но только не главный нарушитель прав студии - украинская компания Megogo. Надо сказать, что MEGOGO — крупный видеосервис, оказывающий теле- и видеоуслуги на пространстве СНГ и Восточной Европы. Его контент доступен на многих языках - на русском, украинском, английском, немецком, французском, латышском, литовском, эстонском, грузинском, турецком и азербайджанском. Однако использование продукции других компаний требует определенных коммерческих соглашений, чего этот сервис далеко не всегда придерживается. Не так давно студия Balans в некоммерческих целях продублировала такие фильмы, как «Тройная опасность», «Зеленая книга», «Ван Гог. На пороге вечности», «Хантер Киллер», «Судья Дредд», «Реальные парни», «Охота на воров», «Реинкарнация», «Богровая мята», «Клуб миллиардеров», и большинство из них без согласия появились на платформе Megogo. Лучшие переводчики, опытные редакторы и звукорежиссеры, талантливый персонал с профессиональными речевыми навыками студии BALANS отдают все свои знания и опыт, чтобы осуществить достойный дубляж известных фильмов. А Megogo беззастенчиво крадет их работу.