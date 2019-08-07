Как рассказала Х.Мамедова, в 2017 году она, продав квартиру своей матери, собиралась купить для своей семьи более просторную и комфортную жилплощадь. Узнав об этом, Эмин Зейналов тут же предложил свои услуги, поведав, что его отец Закир Зейналов занимается строительным бизнесом.

В редакцию haqqin.az обратилась бывшая сотрудница Gunaybank Халида Мамедова, которая пострадала из-за финансовой аферы бывшего заместителя председателя банка Эмина Зейналова. Наш сайт уже писал о финансовых махинациях этого дельца, нанесших Gunaybank значительный ущерб. Но, как оказалось, Э.Зейналов обворовал не только учреждение, где трудился, но и буквально всех, кого ему удавалось убедить в своем «бескорыстном желании помочь».

«Эмин на всех производил впечатление искреннего и простодушного человека, и я, доверившись ему, передала для его отца-бизнесмена 143700 долларов США. Мой «благодетель» при этом всячески заверял, что не только отец, но и также причастный к строительству муж сестры Вугар подыщут для меня, сотрудницы близкого им человека, самую удобную квартиру в хорошем районе. Мол, не пройдет и месяца, как можно будет справлять новоселье», - вспоминает Х.Мамедова.

Ну а чтобы развеять и тень сомнений у наивной женщины, Эмин сообщил, что на случай каких-либо задержек у него имеется в запасе люксовая квартира на проспекте Метбуат, 35, куда можно вселиться хоть сегодня. Правда, она несколько дороже. Подождав несколько недель, Мамедова все же поинтересовалась – когда она увидит свои новые прекрасные хоромы, но Эмин заговорщицки предложил немного потерпеть.

Терпеть и вправду пришлось недолго – вскоре вскрылось мошенничество Зейналова в Gunaybank и он спешно бежал из страны. Вручившая ему все свои деньги женщина, да и некоторые другие облапошенные граждане узнали об этом скандале только из прессы.

«Не знала, что делать, - жалуется Х.Мамедова. - Решила позвонить и встретиться с его отцом, потребовав свои деньги у него. Но Закир Зейналов сначала вообще не отвечал на звонки, а когда все же взял трубку, нецензурно обругал меня и заявил, что никаких денег ни он, ни сын мне не должны. Позже мне с мужем удалось встретиться с братом Эмина - Фазилем и его приятелем Фуадом. Оба они чуть не на коленях умоляли нас не подавать никаких жалоб в отношении Эмина, обещая в ближайшее время вернуть мои деньги. Я опять поверила, но дальше обещаний дело не сдвинулось и с ними».

И тогда, по сути, обворованная женщина пригрозила полицией. Но ей тут же позвонила мать Эмина Лейла Зейналова и попросила еще немного подождать. А тем временем у Мамедовой дома начались скандалы из-за потерянных денег. Супруг решил, что во всем виновата она сама и ушел из семьи. Но Халида ханум все же надеялась на мать Эмина.

«Мы встретились с ней в ее доме в послелке Красный Восток 2. Я рассказала, что из-за этой проблемы лишилась семьи, а моя мать, инвалид 1-й группы, осталась без крыши над головой. И Лейла опять умоляла подождать немного, но вскоре тоже перестала отвечать на мои звонки. Решилась еще раз позвонить Закиру Зейналову, но опять услышала лишь оскорбления в нецензурной форме. У меня не осталось выхода, кроме как обратиться к этому семейству через СМИ. Из-за наглого мошенничества Эмина Зейналова и твердого нежелания его семьи войти в мою ситуацию, я потеряла все - и семью, и дом. Очень надеюсь что наши правоохранительные органы справедливо расследуют это дело и Э.Зейналов будет наказан за обман и аферы и наконец возместит мне хотя бы нанесенный им материальный ущерб», - взывает пострадавшая.