Мамед Эфендиев, отдел экономики 10:05

Федеральная резервная система (ФРС) США в последние дня июля впервые за десять лет понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (0,25 п.п.) - до в 2-2,25% годовых. В 2007-2008 годах ФРС понижала ставку до тех пор, пока не достигла минимальной отметки в 0-0,25% в декабре 2008 года. И последующие 7 лет процентные ставки в США находились вблизи нулевой отметки. Потом ставка стала расти, последний раз она была повышена в декабре 2018 года на 0,25 п.п. - до 2,25-2,5% годовых. А теперь базовая ставка вновь понизилась.

Знакомая экспертным кругам Азербайджана картина. У нас тоже Центробанк повысил учетную ставку в недавние кризисные годы до 15%, а с прошлого года восстановление экономики позволило постепенно снизить этот показатель почти вдвое. Но с учетом относительно малых масштабов экономики Азербайджана этот процесс, хотя и фиксируется в международных финансовых кругах, не отражается заметно на глобальной экономике. Другое дело американская ставка, здесь каждый пункт способен всколыхнуть мировой рынок, не говоря о процентах. Поэтому она требует пристального внимания не только финансовых кругов, но и мировой общественности. Большое влияние на действия американского финансового регулятора оказывают, в частности, решения европейского центробанка, который на последнем заседании месяц назад сохранил свою базовую процентную ставку на рекордно низком уровне - 0%. При этом на рынке даже возросли ожидания, что ЕЦБ может снизить ставку до минус 0,5% уже в сентябре. В результате столь низких ставок американская нацвалюта, а значит и товары, производимые в США, теряют конкурентные преимущества. Поэтому-то в последние годы президент США Дональд Трамп обвинял ФРС в упорном нежелании понижать ставку, хотя у финансового регулятора были свои основания. Как проходило голосование за это решение, видно из текста заявления ФРС. В нем отмечается, что решение о снижении ставки было принято "с учетом последствий развития ситуации в мировой экономики для перспектив экономики США, а также сдержанного инфляционного давления". Чиновники также отметили "сохранение факторов неопределенности", пообещав при этом "внимательно следить за последствиями поступающей информации для перспектив экономического роста". Отсутствие конкретики в тексте и выступление против понижения двоих из восьми членов FOMC показывает, что голосование проходило не очень уж гладко. Наряду со снижением ставки руководство ФРС объявило так же о досрочном завершении сокращения объема активов на балансе ФРС. Так называемое "количественное ужесточение" будет завершено уже в августе - на 2 месяца раньше ранее объявленного срока. По мнению ряда экспертов, решение о более раннем завершении сокращения баланса могло быть принято и в качестве элемента дополнительной поддержки рынков. Но финансовый рынок США негативно отреагировал на действия ФРС, основные фондовые индексы начали заметно снижаться после публикации заявления. Заявление FOMC без каких-либо явных намеков на дальнейшее снижение процентной ставки, а также в целом решение с учетом 2 выступивших против чиновников оказались не такими мягкими, как ожидали инвесторы.

ФРС понизил процентные ставки в условиях серьезного давления со стороны президента Трампа, который уже более года выступает с негативными комментариями в адрес ее главы Джерома Пауэлла и американского центробанка в целом, призывая чиновников снизить ставки. И эксперты отмечают, что основным виновником тех самых "последствий развития ситуации в мировой экономики для перспектив экономики США", которые были выделены ФРС в качестве основного предлога для снижения ставки, во многом является сам Трамп. Речь идет в первую очередь о продолжающейся торговой войне США и Китая, а также замедлении мировой экономики, происходящего на фоне данного конфликта. Правда, сам Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания ФРС отметил, что одной из причин понижения базовой процентной ставки стала необходимость более быстрого возврата к целевому уровню инфляции в 2%. Мол, перспективы развития американской экономики остаются благоприятными, и решение ФРС призвано сохранить данный прогноз.