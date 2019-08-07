В Турции на границе с Сирией взорвался склад боеприпасов

На складе боеприпасов в турецком уезде Рейханлы, расположенном на границе с Сирией, прогремела серия взрывов. Причина происшествия пока не известна.

Взрывы раздались в ночь на пятницу передает ТАСС. Информации о жертвах нет. Жители районов, прилегающих к складу, эвакуированы. Дороги, ведущие к месту взрывов, перекрыты.

4 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о планах страны начать новую военную операцию в Сирии, к востоку от Ефрата. По его словам, Россия и США уже уведомлены об этом.