Футболисты израильского клуба «Бней Йегуда» во втором тайме матча Лиги Европы с «Нефтчи» (2:2) прибегли к тактике затягивания времени, активно используя для этого симуляцию и валяние на газоне.

Однако все же был эпизод, когда игрок «Бней Йегуды» действительно получил травму. Речь идет о Пазе Бен Ари. Он вышел на замену на 89-й минуте, но уже через пять минут после борьбы в воздухе неудачно приземлился и схватился за локоть.

«Бней Йегуда» к тому времени провела все три замены, поэтому израильтяне после оказания помощи своему футболисту вынуждены были оставить Бен Ари на поле.

После матча футболист был доставлен в одну из бакинских клиник, где ему наложили гипс с подозрением на перелом в области локтевого сустава и повреждение связок. По возвращении в Израиль защитник пройдет более тщательное обследование.

Напомним, что ответный матч между «Бней Йегудой» и «Нефтчи» состоится в израильском городе Петах-Тиква 15 августа.