Атамбаева обвинили в коррупции и отправили за решетку

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев помещен по решению суда в СИЗО Госкомитета национальной безопасности Киргизии, сообщил РИА Новости адвокат политика Сергей Слесарев. Атамбаев будет находиться в СИЗО как минимум до 26 августа.

По словам Слесарева, Атамбаеву предъявлены обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. Прокуратура Киргизии сообщала, что экс-президент может быть причастен и к другим преступлениям: например, к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконному изъятию земель, узурпации власти.

Атамбаев обвинения отвергает и связывает их с политическим преследованием.

Парламент страны лишил Атамбаева неприкосновенности в июле 2019 года. Бывший президент был задержан накануне в своей резиденции, которую спецслужбы страны штурмовали более суток. В результате штурма пострадали более 50 человек. По данным 24.kg, погиб заместитель командира подразделения «Альфа». Сам Атамбаев заявил, что отстреливался из наградного оружия, однако был вынужден сдаться, чтобы не допустить большого количества жертв среди своих сторонников, пришедших к его резиденции. МВД Киргизии возбудило несколько уголовных дело после массовых беспорядков у резиденции экс-президента.