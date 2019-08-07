Трамп готов к переговорам с Ираном

Если лидеры Ирана хотят переговоров с США, то президент США Дональд Трамп "ждет звонка" от них, заявила официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Наше требование к аятолле Али Хаменеи и к президенту Ирана Хасану Роухани заключается в том, чтобы они тщательно подумали о том, как они терроризируют регион, и подумали над тем, чтобы прекратить это", - сказала она.

По словам Ортэгус, если они хотят поговорить о том, как они могут вести себя как нормальная страна, и как они могут быть возвращены в мир и избавиться от санкций, они точно знают, кому им надо позвонить, передает РИА Новости.