Эрдоган приедет в Азербайджан
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 октября совершит визит в Азербайджан 3 октября. Об этом сообщает турецкое издание Takvim.
Согласно информации, Эрдоган посетит Азербайджан для участия в седьмом заседании Тюркского совета, а также в мероприятиях, посвященных 10-летию создания Тюркского совета.
Тюркский совет создан в октябре 2009 года. Его цель - развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами (Азербайджан, Турция, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан).