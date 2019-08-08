На бакинских трассах снижена скорость движения

С целью обеспечения безопасного движения на дорогах в связи с наблюдаемой в Баку дождливой погодой максимальная скорость движения на трассе проспект Гейдара Алиева – аэропорт – Бильгя и на автомагистрали Зыхский круг – аэропорт снижена на 20 км в час. Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

"Из-за скопления дождевой воды на некоторых дорогах возникли трудности в движении транспортных средств. Наблюдаются задержки в интервалах движения автобусов по ряду регулярных маршрутных линий. Рекомендуем участникам движения быть осторожными в таких погодных условиях. Просим водителей соблюдать скоростной режим на дорогах, учитывать метеорологические факторы и координироваться с другими участниками движения", - говорится в сообщении.