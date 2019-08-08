В Бишкеке задержаны десятки сторонников Атамбаева

В Бишкеке задержали 40 сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, которые участвовали в беспорядках на акции протеста. Об этом сообщает агентство 24.kg со ссылкой на ГУВД киргизской столицы.

На митинг против задержания Атамбаева вышло более полутора тысяч человек. В полиции сообщили, что нарушители пытались прорваться в здание парламента Киргизии, а также в торговые центре и супермаркеты. Отмечается, что они перекрывали дороги, приставали к мирным жителям и нападали на журналистов.

«Сотрудниками милиции задержаны более 40 правонарушителей, проводятся разбирательства по всем фактам», — сообщили в ГУВД.

Обстановка в Киргизии обострилась на фоне преследования и задержания экс-президента страны Алмазбека Атамбаева. 7 августа спецназ предпринял попытку штурма резиденции Атамбаева, но его сторонники помогли ему избежать задержания. 8 августа Атамбаев принял решение сдаться.