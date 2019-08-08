Организаторы Олимпиады-2020 «присоединили» Южные Курилы к Японии

На официальном сайте летней Олимпиады-2020, которая пройдет с 24 июля по 9 августа в столице Японии Токио, российские острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Южные Курилы изображены как часть Японии, пишут росийские СМИ.

На интерактивной карте нанесены точки, через которые пройдет маршрут олимпийского огня по территории страны. Кликнув на участок карты, можно рассмотреть конкретные населенные пункты, где запланированы праздничные мероприятия в честь предстоящих Игр. Участок с Южными Курилами увеличить при этом нельзя.

Япония на протяжении многих лет оспаривает принадлежность южных островов Курильской гряды, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Южные Курилы вошли в состав СССР после Второй мировой войны. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 года СССР соглашался передать японской стороне Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора, которого до сих пор нет. Премьер Японии Синдзо Абэ 21 июля заявил, что планирует подписать мирный договор с Россией до того момента, как уйдет из власти. Полномочия Абэ на посту председателя правительства истекают в 2021 году.