Икрам Нур, автор haqqin.az 11:46

Вице-председатель оппозиционной партии PML-N Марьям Наваз была вчера, 8 августа, арестована антикоррупционным ведомством страны в тюрьме города Лахора, куда пришла навестить отца, экс-премьера Пакистана Наваза Шарифа, отбывающего там семилетний срок за коррупцию.

Но на этом в четверг неприятности для семьи Шарифов, одного из ведущих политических кланов Пакистана, плотно контролирующего провинцию Пенджаб, не закончились. В тот же день сотрудники антикоррупционного ведомства (NAB) арестовали ее двоюродного брата Юсуфа Аббаса Шарифа и провели обыск в доме его отца. Кстати, 7 августа, за день до ареста, Марьям Наваз в сопровождении мужа, Мухаммеда Сафдара Авана, побывала в NAB. 45 минут следователи задавали ей крайне неприятные вопросы, от прямых ответов на которые Марьям старательно уходила. Ссылаясь при этом то на забывчивость, то на незнание некоторых обстоятельств, заявляя, что такие-то бумаги, подтверждающие законность всех сделок в ее бизнесе присутствуют, но - вот незадача - находятся у нее то ли дома, то ли в офисе. Словом, «вы зря меня подозреваете, я перед законом чиста и документы имеются, как-нибудь потом занесу». А чтобы следователи не забывали, что перед ними сидит человек непростой, один из лидеров оппозиции, у здания NAB в Лахоре собралась толпа сторонников PML-N, Пакистанской мусульманской лиги - Наваз, которые осыпали машину Марьям лепестками роз. И при этом скандировали что-то жизнеутверждающее, вроде «Марьям, мы с тобой!», «Руки прочь от вице-президента нашей партии!», «За ценой не постоим - Марьям в обиду не дадим!» Впрочем, эта демонстрация «всенародной любви» со стороны оплаченных клакеров, осыпавших лепестками машину, стоившую несколько сот годовых доходов обычной пакистанской семьи, особого впечатления на сотрудников антикоррупционного ведомства не произвела. И когда Марьям приехала в тюрьму Лахора на свидание со своим отцом, осужденным на семь лет за коррупцию трижды экс-премьером Пакистана Навазом Шарифом, за инструкциями о том, как вести себя со следователями - там ее и арестовали. По делу Chaudhry Sugar Mills - компании, в которую входит несколько сахарных заводов и в которой Марьям Наваз владеет без малого контрольным пакетом акций. Дотошным следователям NAB крайне интересно узнать, куда пропали государственные средства, которые правительство в ту пору, когда премьером был Наваз Шариф, активно выделяло на развитие производства сахара в стране, причем - исключительно заводам компании Chaudhry Sugar Mills.

Более того, Исламабад выступал гарантом и поручителем международных кредитов, которые эта компания брала на все то же «развитие». Дальнейшая судьба этих кредитов покрыта туманом, до заводов они не доходили, а вот оплачивать их теперь предстоит Пакистану. Причем суммы для страны немалые, только у одного из банков Бахрейна компания взяла незадолго до избирательной кампании 2018 года 15 миллионов долларов. Нужно ли говорить, что производители сахара их так и не увидели? Впрочем, в Chaudhry Sugar Mills реализовывались еще и не такие схемы, по сути, компания была одним из кошельков семейства Шарифов. В том числе позволяющая им содержать несколько СМИ, заказывать статьи о Марьям Наваз в престижных западных изданиях, а самой госпоже вице-президенту - собирать многотысячные митинги как в свою поддержку, так и в поддержку своего «заживо репрессированного отца». Ну и требовать свержения нынешней власти, конечно, как же без этого.

Кстати, именно такой митинг был организован ее штабом буквально за четыре дня до ареста «сахарной Марьям», 4 августа. На нем она не только традиционно призывала к освобождению своего отца из тюрьмы, это на каждом массовом мероприятии PML-N происходит. Но и призывала своих сторонников маршем идти на Исламабад, на массовый марш на столицу страны, чтобы «забить последний гвоздь в гроб правительства» Имран Хана. Понятно, что в ненависти к нынешнему премьеру Пакистана Марьям Наваз далеко не одинока. Имран Хан отнял у десятилетиями правивших страной кланов то право, которое они считали только своим, ниспосланным им с неба - право безнаказанно обворовывать страну, рассматривать Пакистан только как источник дохода для одного-двух десятков семейств. С этой точки зрения, безусловно правы те местные и иностранные СМИ, которые обвиняют этого «выскочку», «бывшего игрока в крикет» и «популиста с диктаторскими замашками» в нарушении «прав человека». Правда, фамилии этих «человек», прекрасно известны, как примерно известны и размеры их личного состояния, накопленного на ниве «непосильных трудов» по разграблению Пакистана. Вой после ареста «сахарной» Марьям сейчас в месте обитания привилегированных семейств Пакистана, Национальном собрании страны, поднялся вчера, конечно, знатный. Еще один лидер оппозиции, Билавал Бхутто Зардари, «золотой мальчик», в 31 год необычайно «талантливый» в политике и бизнесе, сын экс-премьера Беназир Бхутто и экс-президента страны Асифа Али Зардари (отбывает срок за коррупцию и отмывание денег) буквально вопил с трибуны: «Если правители хотят сражаться, им следует сражаться с мужчинами. Генерал-диктатор Зия был единственным мужчиной, преследовавшим женщин - политических оппонентов. Мы переживаем ту же ситуацию в новом диктаторском Пакистане». После чего гордо покинул помещение.