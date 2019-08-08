Весь кабмин Туркменистана прокатился на велосипедах под песню внука Туркменбаши

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов под новую песню своего внука вместе с членами кабинета министров совершил велосипедную прогулку по побережью Каспия. Об этом пишет НТВ со ссылкой на туркменские СМИ.

Согласно информации, во время прогулки глава туркменского государства через установленную на велосипеде аппаратуру прослушал новую музыкальную композицию внука Керима под названием Yasa Turkmenistan! Bedew bady bilen dine one! («Да здравствует Туркменистан! Поступью скакуна только вперед»).

Гурбангулы Бердымухамедов отметил «важную роль прекрасной музыки, которая, как подтверждает многолетний опыт, оказывает благоприятное воздействие на человека, его эмоциональное состояние, усиливает эффект оздоровительных процедур».

Во время прогулки вице-премьер по культуре Бахаргуль Абдыева сообщила, что написанная внуком президента Керимом музыка скоро станет песней, соответствующая работа уже ведется.