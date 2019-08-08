Найдены фрагменты рухнувшего в Каспий военного самолета Азербайджана заявление Минобороны
Накануне вечером было установлено место крушения самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
При участии представителей соответствующих госструктур, а также турецких специалистов были извлечены из воды некоторые фрагменты самолета.
В настоящее время ведется подготовка к работам по поднятию со дна основной части самолета.
Как сообщалось, связь с истребителем ВВС Азербайджана МиГ-29 оборвалась 24 июля в 22:00 по местному времени в ходе планового учебно-тренировочного полета. Самолет потерпел крушение в территориальных водах Азербайджана.