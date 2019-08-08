Назван главный козырь Китая в торговой войне с США

Главным козырем Пекина в противостоянии Вашингтону после очередной эскалации торговой войны и решения китайской стороны ослабить юань становится американский госдолг. Об этом пишет CNN.

Китай является главным иностранным кредитором США — Пекин держит американских казначейских облигаций на 1,1 триллиона долларов. Если Китай решит воспользоваться этим фактом и начнет продавать американский госдолг, это может привести к резкому падению стоимости государственных ценных бумаг и, как следствие, росту доходности по ним из-за рискованности актива. В результате стоимость обслуживания госдолга для США резко возрастет.

«Однако есть ряд важных причин, почему Китай, скорее всего, не спустит курок. Во-первых, это просто может не дать ожидаемого результата. Во-вторых, это может ударить и по китайской экономике», — пишет CNN.

Подобный шаг приведет к усилению юаня, что невыгодно Китаю, который в последнюю неделю ослабляет нацвалюту, чтобы таким образом надавить на США и предоставить своим производителям преимущество в виде более дешевого, чем у конкурентов, товара.