«Азеришыг» о непогоде и электроснабжении
«Несмотря на нестабильные погодные условия, наблюдаемые на территории Азербайджана, Баку и регионы страны обеспечены электроэнергией». Об этом haqqin.az сказал глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев.
По его словам, ОАО предпринимает превентивные меры по предотвращению возможных аварий из-за нестабильных погодных условий: «В настоящее время в Баку и регионах потребители не испытывают никаких проблем с энергоснабжением. Только в некоторых частях Апшеронского района в связи с принятием профилактических мер по предотвращению возможных происшествий из-за ветреной и дождливой погоды приостанавливается электроснабжение. В настоящее время эти меры принимаются в Джейранбатане и жилом массиве Баглар».