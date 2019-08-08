Патрушев едет в Ереван
Cекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 12 августа приедет с рабочим визитом в Ереван, пишет Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу Совбеза страны.
Отмечается, что Патрушев посетит Ереван по приглашению секретаря Совета нацбезопасности Армении Армена Григоряна.
В июле 2018 года с визитом в Москве находился глава Совбеза Армении Армен Григорян. С секретарем Совбеза РФ были обсуждены вопросы, связанные с обеспечением международной, региональной и национальной безопасности двух государств.