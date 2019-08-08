Туркменбаши создает велосипедную полицию

В Туркменистане будет создана велосипедная полиция. Как сообщило 8 августа государственное телевидение, президент страны Гурбангулы Бердымухамедов распорядился о создании в стране подразделения полиции на велосипедах, под названием "Эковелосипедная полиция", сообщает «Радио Азатлык».

"Дорогой Аркадаг дал соответствующее поручение министру внутренних дел Муликову по созданию в составе МВД эковелосипедного полицейского подразделения. Как отметил дорогой Аркадаг, будет целесообразно, если создаваемое новое подразделение в течение ежегодного месячника, осуществляемого в сентябре под лозунгом "Безопасность дорожного движения - спокойная жизнь", а также в общеобразовательных школах будет проводить разъяснительные мероприятия", - цитирует президента страны гостелевидение Туркменистана.