Туркменбаши создает велосипедную полицию
В Туркменистане будет создана велосипедная полиция. Как сообщило 8 августа государственное телевидение, президент страны Гурбангулы Бердымухамедов распорядился о создании в стране подразделения полиции на велосипедах, под названием "Эковелосипедная полиция", сообщает «Радио Азатлык».
"Дорогой Аркадаг дал соответствующее поручение министру внутренних дел Муликову по созданию в составе МВД эковелосипедного полицейского подразделения. Как отметил дорогой Аркадаг, будет целесообразно, если создаваемое новое подразделение в течение ежегодного месячника, осуществляемого в сентябре под лозунгом "Безопасность дорожного движения - спокойная жизнь", а также в общеобразовательных школах будет проводить разъяснительные мероприятия", - цитирует президента страны гостелевидение Туркменистана.
Кроме того, государственные СМИ Туркменистана сообщили о президентском распоряжении по созданию в стране "Эковелосипедных станций".
"На территории «Авазы» созданы несколько прокатных пунктов, их автоматизированная система и установленное здесь специальное оборудование функционируют за счет энергии солнечной батареи.
В Туркменистане велоспорт пропагандируется на государственном уровне, инициатором выступает глава государства.
Ежегодно в стране отмечается день велосипеда. Тысячи людей участвуют в массовых велопробегах, устанавливая национальные рекорды.
Как сообщила государственная пресса, в этом году туркменские велосипедисты вошли в Книгу рекордов Гиннесса за самый продолжительный велосипедный парад по одной линии.
К массовым акциям на велосипедах в Туркменистане привлекают госслужащих, студентов и учащихся средних школ, которые за собственный счет обязаны приобретать велосипеды и спортивную одежду.