Американского дипломата вызвали в МИД России

Советник-посланник посольства США в Москве Тим Ричардсон вызван в МИД РФ, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Ему было сделано представление в связи с публикацией на официальном аккаунте Управления по консульским вопросам Госдепартамента в «Твиттер» и на сайте дипмиссии информации, касающейся несанкционированной акции в Москве 3 августа», – говорится в сообщении ведомства.

В МИД РФ отметили, что публикация схемы проведения незаконного мероприятия расценивается как агитация в пользу участия в нем и призыв к действию, что «представляет собой попытку вмешательства во внутренние дела нашей страны».

Накануне в МИД РФ провели беседу с временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески по поводу призыва немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle в соцсетях к жителям Москвы поучаствовать в несанкционированных акциях.