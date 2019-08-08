«Людям нужна больше моральная, чем финансовая поддержка...»

- Недавно наша сборная по парадзюдо вернулась из Италии с большой победой. В чемпионате Европы по парадзюдо принимали участие 18 стран. Наша сборная завоевала 10 медалей, в том числе золотую медаль в индивидуальных соревнованиях. После большой победы в командных соревнованиях над российской командой в полуфинале, они одержали в финале победу над европейской командой со счетом 6:0, тем самым заслужив звание сильнейшей команды по парадзюдо в Европе. 2019 год является лицензионном годом. Перед нами стоит задача - завоевать больше лицензий на летние Паралимпийские игры-2020 в Токио. Некоторые из наших команд уже получили эту лицензию. Другие же команды смогут получить эту лицензию, показав высокие результаты на международных соревнованиях, которые пройдут в этом году и начале следующего. Мы верим в победы наших команд.

- Несколько частных компаний страны также поддерживают паралимпийские команды. Какое влияние оказывает эта поддержка на успех команд?

- Развитие паралимпийского движения в Азербайджане в центре внимания государства, и мы всегда чувствуем эту особую заботу. У нас много партнеров, поддерживающих паралимпийское движение. Но именно Unibank является одним из тех, кто оказывает длительную поддержку паралимпийской команде. В марте 2018 года Паралимпийский комитет и Unibank подписали трехлетнее соглашение о сотрудничестве. В 2020 году ожидается участие членов национальной паралимпийской сборной по пулевой стрельбе в Летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио. Unibank, являющийся официальным партнером национальной паралимпийской сборной по пулевой стрельбе для местных и международных соревнований, в ближайшие три года содействует развитию этой команды. Мы очень ценим это. Это не только финансовая, но и моральная поддержка. Поддержка Unibank не ограничивается лишь обеспечением участия команд в соревнованиях. Unibank также оказывает внимание стрелкам и во время праздников. После соревнований, если даже команда вернулась на Родину без победы, сотрудники Unibank с большим энтузиазмом встречают их как настоящих победителей. Это огромная мотивация для всей команды. Вера в команду, отношение к каждому ее члену как к близкому человеку – это и есть самая важная поддержка. Я искренне говорю, что эта привязанность проявляет в команде отличный дух. Это вдохновляет их на победу. Этот шаг Unibank действительно является примером для нашего общества. Потому что, когда речь идет о поддержке, в обществе все больше и больше понимается финансовая сторона. Но людям нужна больше моральная, чем финансовая поддержка, с которой команда Unibank очень хорошо справляется.

Как это влияет на успехи команды? Хочу рассказать одну историю. Команда по пулевой стрельбе возвращалась из Южной Кореи. Несмотря на то, что они показали хорошие результаты на соревнованиях, выиграть медаль так и не смогли. Но сотрудники Unibank встретили их как настоящих победителей. На следующее утро один из членов команды позвонил мне и сказал: “Когда сотрудники банка встретили нас на таком высоком уровне, я был настолько тронут, что почувствовал себя победителем”. Это действительно замечательная традиция.

Что касается успеха национальной паралимпийской сборной по пулевой стрельбе, то нас ждут два международных соревнования. Верю, что на этих международных соревнованиях команда получит лицензию на участие в Токио-2020. У команды есть этот потенциал.

- Что изменила постоянная поддержка Unibank в деятельности команды?

- Наша команда по пулевой стрельбе и раньше участвовала в международных соревнованиях, но это не было так интенсивно, как после подписания соглашения с Unibank. Непрерывные тренировки, участие в различных чемпионатах являются дополнительным опытом, саморазвитием для спортсмена. Unibank создал эту возможность для них. Возмещение некоторых затрат со стороны Unibank позволили Паралимпийскому комитету обеспечить команду необходимым оборудованием для соревнований. Преимущество долгосрочного сотрудничества заключается в том, что команда может легко разрабатывать и планировать свои планы и программы на ближайшие 1, 2, 3 года. Для развития необходима долгосрочная поддержка, которая стала возможной вместе с Unibank. Долгосрочное сотрудничество уже переросло в семейную дружбу между сотрудниками банка и паралимпийцами.

Цель команды - принять участие в Олимпиаде-2020 в Токио. Верю, что наша команда получит лицензию в Токио на чемпионате, который пройдет в Австралии. Как говорится, цель – Токио-2020!

- Как в целом оцениваете деятельность компаний в стране, занимающихся КСО?

- На примере Unibank можно сказать, что в нашей стране есть успешные проекты по корпоративной социальной ответственности. Когда речь идет о деятельности компаний в этой области, конечно же, эта деятельность может быть и намного лучше. Наше сотрудничество с Unibank, яркий пример КСО, созданный банком в рамках этого проекта, дало нам отличную идею. В ноябре мы планируем провести форум под названием “Неудержимый”. На этом форуме планируем призвать к сотрудничеству предпринимателей и компании по всей стране, показав яркий пример сотрудничества между Паралимпийским комитетом и Unibank. Если они хотят реализовывать успешные проекты КСО и принести пользу обществу, то могут сотрудничать с Национальным паралимпийским комитетом. Поскольку это партнерство оказывает не только финансовую поддержку, но и становится образцом моральной поддержки, добрых дел и традиций в этой области.