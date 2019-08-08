Атамбаев отказался от сотрудничества со следствием

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев не подписал ни одного следственного документа. Об этом заявил адвокат экс-президента Сергей Слесарев, сообщает Sputnik Киргизия.

По его словам, Атамбаеву предложили подписать уведомление о подозрении, протокол допроса, постановление о ходатайстве об изменении меры пресечения. «Он не подписал ни одного документа», — сказал Слесарев, одобрив решение экс-президента.

«Все, что делается в отношении него, это форменное беззаконие», — приводит агентство слова Слесарева.

Адвокат также рассказал, что видел своего подзащитного около часа ночи. Они поговорили, а потом начались следственные мероприятия. Слесарев добавил, что у Атамбаева было «хорошее настроение, он был уравновешен и спокоен».