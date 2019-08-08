В Йемене убит брат лидера хуситов
В Йемене боевики движения «Ансар Алла» (хуситы) объявили о гибели Ибрагима Бадрина аль-Хуси, родного брата лидера их организации Абдул-Малика Бадрина аль-Хуси, сообщает телеканал «Аль-Масира».
Абдул-Малик Бадрин аль-Хуси
«Министерство внутренних дел» хуситов опубликовало заявление в связи с этим, возложив ответственность за ликвидацию Ибрагима Бадрина аль-Хуси на «предателей, союзников США и Израиля».
При каких обстоятельствах убит брат лидера хуситов, не сообщается.