Какая погода нас ожидает завтра?

Так, в Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается, северо-западный ветер днем сменит направление на юго-восточный. Температура воздуха на полуострове ночью 20-23, днем 30-35 градусов. В столице ночью 21-23, днем воздух прогреется до 34 градусов.

В субботу на территории Азербайджана ожидается умеренная теплая погода без осадков, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление снизится с 758 до 754 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

На пляжах Апшерона умеренный северо-западный ветер днем сменит направление на юго-восточный. Температура морской воды составит 23-25 градусов.

В регионах республики осадков не ожидается, однако в некоторых горных районах возможны грозы и дожди, местами град. Восточный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 31-36, в горах ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.

Прогнозируемая на 10 августа на Апшероне стабильная погода в основном будет способствовать хорошему самочувствию метеозависимых людей.