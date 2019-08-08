Против экс-директора «Рустави-2» возбудили дело

Генпрокуратура Грузии предъявила обвинения экс-директору «Рустави-2» Нике Гварамии за нанесение ущерба каналу. Об этом пишет «Sputnik Грузия» со ссылкой на прокурора страны Звиада Губеладзе.

Как отмечается, уголовное дело против Гварамии возбуждено по статье «использование руководящих, представительских или других специальных полномочий на предприятии или в иной организации в целях извлечения выгоды, повлекшее значительный ущерб».

Экс-руководителю канала грозит штраф, исправительные работы на срок до двух лет, домашний ареста на срок от шести месяцев до двух лет или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.