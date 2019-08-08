Кадыров ответил возмущенным дагестанцам

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе. Обращение чеченского лидера опубликовано на YouTube-канале «Чечня Сегодня».

Кадыров спросил у протестующих дагестанцев, зачем они собрались в Махачкале и предложил им организовать акцию в Грозном. Глава Чечни подчеркнул, что с уважением относится к имаму Шамилю как к духовному лицу и не хотел говорить про него ничего плохого.

По словам Кадырова, если бы он думал плохо об имаме Шамиле, он бы не стал об этом говорить вслух, зная, что «братья-дагестанцы считают его своим героем». Он также предложил жителям Дагестана посмотреть на свои страницы в социальных сетях и на своих женщин, «которые полуголые ходят», и после этого сказать, действительно ли они считают себя потомками имама Шамиля.