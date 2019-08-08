Сторонники Кочаряна снова вышли на улицы Еревана

Около двухсот сторонников экс-президента Армении Роберта Кочаряна, арестованного по обвинению в свержении конституционного строя в 2008 году, устроили сегодня акцию протеста у офиса омбудсмена страны с требованием немедленного освобождения бывшего главы республики, сообщает корреспондент ТАСС.

"Мы утверждаем, что президент Кочарян является политическим заключенным и незаконно находится под арестом. Омбудсмен Арман Татоян должен объявить Кочаряна политзаключенным и защитить его права. Президент Кочарян должен быть немедленно освобожден", - сказал один из инициаторов акции протеста, экс-депутат парламента страны Гагик Багдасарян.

Сторонники арестованного бывшего главы республики передали письмо с требованиями в администрацию омбудсмена.

18 мая судья суда общей юрисдикции Еревана Давид Григорян принял решение изменить меру пресечения в виде ареста в отношении Кочаряна под личное поручительство карабахских сепаратистов Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. После этого Генпрокуратура Армении обжаловала данное решение в Апелляционном суде, который 25 июня постановил повторно арестовать экс-главу страны.